Beşiktaş, Rizespor maçının hazırlıklarına başladı Süper Lig'de 16. haftanın erteleme maçında Rizespor'a konuk olacak olan Beşiktaş, karşılaşmanın hazırlıklarına gerçekleştirdiği idmanla başladı.

İHA

Beşiktaş, Süper Lig’de Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti.

Isınma koşuları ve kuvvet çalışmasıyla başlayan idman, koordinasyon çalışmasının ardından dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Beşiktaş, yarın Rize'ye gidecek

Siyah-beyazlılar, Rizespor maçı hazırlıklarını, yarın saat 11.00’de yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Beşiktaş, saat 15.00’te Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel bir uçakla Rize’ye giderek kampa girecek.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)