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    Beşiktaş-Rizespor maçının ilk 11'leri

    Beşiktaş, Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Rizespor'u konuk edecek.
    • Haber Merkezi
    • 06.01.2021 - 17:53
    • Güncelleme : 06.01.2021 - 18:04
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    Beşiktaş-Rizespor maçının ilk 11'leri

    Geçtiğimiz hafta Kayserispor'u yenerek liderliğe yükselen Beşiktaş, Rizespor'u da mağlup ederek galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

    Vodafone Park'taki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek. Beşiktaş-Rizespor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

    İLK 11'LER

    Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Josef, Necip, Oğuzhan, Larin, Nkoudou, Aboubakar

    Rizespor: Gökhan; Moroziuk, Emir, Talbi, Meriah, Melnjak; Donsah, Fabricio, Samudio, Tunay; Skoda

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