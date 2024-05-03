Beşiktaş - Rizespor maçının ilk 11'leri

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Beşiktaş, Süper Lig'in 35. haftasında evinde Rizespor'u ağırlayacak.
Dolmabahçe Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Aldığı kötü sonuçların ardından puan cetvelinde 5. sıraya kadar gerileyen siyah-beyazlıların 51 puanı bulunuyor.
Avrupa bileti almak isteyen ekiplerden Rizespor ise 49 puanla 7. basamakta yer alıyor.
Ligin ilk yarısında Rize'de oynanan karşılaşmayı Beşiktaş, 4-0 kazanmıştı.
İlk 11'ler
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Necip, Colley, Emrecan, Salih Uçan, Muçi, Ghezzal, Rashica, Semih Kılıçsoy, Muleka
Rizespor: Tarık, Halil İbrahim, Emirhan, Aliqulov, Taha, Olawoyin, Shelvey, Varesanovic, Akintola, Sauer, Gaich
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