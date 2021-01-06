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Beşiktaş-Rizespor maçının muhtemel 11'leri
Beşiktaş, Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Rizespor'u konuk edecek.
- Haber Merkezi
- 06.01.2021 - 08:36
Geçtiğimiz hafta Kayserispor'u yenerek liderliğe yükselen Beşiktaş, Rizespor'u da mağlup ederek galibiyet serisini sürdürmek istiyor.
Vodafone Park'taki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek. Beşiktaş-Rizespor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.
İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ
Beşiktaş'ta sakatlıkları devam eden Ljajic ve Gökhan Töre kadroya alınmadı. Ayrıca Atiba dinlendirilmek için bu maçta yer almayacak.
Rizespor'da Loic Remy, Melnjak, Yasin Pehlivan cezaları nedeniyle kadroda olmayacak.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş
Ersin
Rosier
Vida
Montero
Rıdvan
Josef
Dorukhan
Mensah (Oğuzhan)
Ghezzal
N'Koudou
Larin
Ç.Rizespor
Gökhan
Moroziuk
Talbi
Meriah
İsmail
Donsah
Fabricio
Samudio
Fernando
Tunay
Skoda