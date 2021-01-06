Beşiktaş-Rizespor maçının muhtemel 11'leri

Beşiktaş, Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Rizespor'u konuk edecek.

Geçtiğimiz hafta Kayserispor'u yenerek liderliğe yükselen Beşiktaş, Rizespor'u da mağlup ederek galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

Vodafone Park'taki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek. Beşiktaş-Rizespor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Beşiktaş'ta sakatlıkları devam eden Ljajic ve Gökhan Töre kadroya alınmadı. Ayrıca Atiba dinlendirilmek için bu maçta yer almayacak.

Rizespor'da Loic Remy, Melnjak, Yasin Pehlivan cezaları nedeniyle kadroda olmayacak.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş

Ersin

Rosier

Vida

Montero

Rıdvan

Josef

Dorukhan

Mensah (Oğuzhan)

Ghezzal

N'Koudou

Larin

Ç.Rizespor

Gökhan

Moroziuk

Talbi

Meriah

İsmail

Donsah

Fabricio

Samudio

Fernando

Tunay

Skoda