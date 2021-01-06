Euro
9.0851
-0.01%
Dolar
7.3746
-0.16%
Altın
460.9
-0.45%
Borsa
1.49
0%
Bitcoin
256.500
10.13%
EXEN Coin
11.08
-0.71%
10ºC
İstanbul
Güneşli 10 C

    Beşiktaş-Rizespor maçının muhtemel 11'leri

    Beşiktaş, Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Rizespor'u konuk edecek.
    • Haber Merkezi
    • 06.01.2021 - 08:36
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Beşiktaş-Rizespor maçının muhtemel 11'leri

    Geçtiğimiz hafta Kayserispor'u yenerek liderliğe yükselen Beşiktaş, Rizespor'u da mağlup ederek galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

    Vodafone Park'taki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek. Beşiktaş-Rizespor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

    İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

    Beşiktaş'ta sakatlıkları devam eden Ljajic ve Gökhan Töre kadroya alınmadı. Ayrıca Atiba dinlendirilmek için bu maçta yer almayacak.

    Rizespor'da Loic Remy, Melnjak, Yasin Pehlivan cezaları nedeniyle kadroda olmayacak.

    MUHTEMEL 11'LER

    Beşiktaş

    Ersin
    Rosier
    Vida
    Montero
    Rıdvan
    Josef
    Dorukhan
    Mensah (Oğuzhan)
    Ghezzal
    N'Koudou
    Larin

    Ç.Rizespor

    Gökhan
    Moroziuk
    Talbi
    Meriah
    İsmail
    Donsah
    Fabricio
    Samudio
    Fernando
    Tunay
    Skoda

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir