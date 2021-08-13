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Beşiktaş, Rizespor'u 3 golle geçti
Süper Lig'in açılış maçında Beşiktaş, evinde Rizespor'u 3-0 mağlup etti.
- Haber Merkezi
- 13.08.2021 - 22:26
- Güncelleme : 13.08.2021 - 22:28
Süper Lig'de 2021-22 sezonu Beşiktaş-Rizespor maçıyla başladı. Son şampiyon evinde Rize temsilcisini ağırladı.
Maça iki takım da etkili başladı ve pozisyonlar üretti. 9. dakikada Beşiktaş, geliştirdiği atakta N'Koudou'nun golüyle 1-0 öne geçti.
Golden sonra iki takım da pozisyonlar bulsa da ilk yarı Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
BEŞİKTAŞ 3 PUANI 3 GOLLE ALDI
İkinci yarıda da etkili oynayan siyah-beyazlılar, golü de erken buldu. 52. dakikada sağ kanattan atak geliştiren Beşiktaş'ta Atiba Rizespor ağlarını havalandırdı ve takımını 2-0 öne geçirdi.
Maçın 94. dakikasında Larin'le 3-0 öne geçen Beşiktaş, rakibini bu skorla mağlup etti ve açılış maçında 3 puanı hanesine yazdırdı.