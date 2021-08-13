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    Beşiktaş, Rizespor'u 3 golle geçti

    Beşiktaş, Rizespor'u 3 golle geçti

    Süper Lig'in açılış maçında Beşiktaş, evinde Rizespor'u 3-0 mağlup etti.
    • Haber Merkezi
    • 13.08.2021 - 22:26
    • Güncelleme : 13.08.2021 - 22:28
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    Süper Lig'de 2021-22 sezonu Beşiktaş-Rizespor maçıyla başladı. Son şampiyon evinde Rize temsilcisini ağırladı.

    Maça iki takım da etkili başladı ve pozisyonlar üretti. 9. dakikada Beşiktaş, geliştirdiği atakta N'Koudou'nun golüyle 1-0 öne geçti.

    Golden sonra iki takım da pozisyonlar bulsa da ilk yarı Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

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    BEŞİKTAŞ 3 PUANI 3 GOLLE ALDI

    İkinci yarıda da etkili oynayan siyah-beyazlılar, golü de erken buldu. 52. dakikada sağ kanattan atak geliştiren Beşiktaş'ta Atiba Rizespor ağlarını havalandırdı ve takımını 2-0 öne geçirdi.

    Maçın 94. dakikasında Larin'le 3-0 öne geçen Beşiktaş, rakibini bu skorla mağlup etti ve açılış maçında 3 puanı hanesine yazdırdı.

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