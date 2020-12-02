Beşiktaş, Rosier ve Ghezzal'ın bonservisini almak istiyor

Beşiktaş'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı Ghezzal ve Rosier'in performansları beğeni aldı. Satın alma opsiyonu bulunmayan futbolcular için kulüpleriyle sıkı bir pazarlığa girişilecek.

Beşiktaş'ta kiralık futbolculardan Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier'in performansları beğeniyle karşılandı.

ROSIER ÇOK BEĞENİLDİ

Son olarak Fenerbahçe derbisinde gösterdiği üstün performansla galibiyette önemli rol oynayan Valentin Rosier'in bonservisini almak için kolları sıvayan siyah-beyazlılar, futbolcunun kulübü Sporting Lizbon'la temasa geçti. İlk görüşmede "5 milyon euro verin Rosier'i alın" cevabını alan Beşiktaş, detaylı bir görüşme gerçekleştirerek İtalyan asıllı Fransız futbolcunun bonservis ücretinde indirim talep edecek.

Sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunmayan Rosier'in gelecek sezonki durumu şimdilik belirsizliğini korusa da mevcut performansı, siyah-beyazlı camiayı mest etmiş durumda.

GHEZZAL İÇİN PAZARLIĞA OTURULACAK

Öte yandan Rachid Ghezzal'ı da Leicester City'den kiralayan siyah-beyazlılar, bu futbolcunun da gösterdiği grafikten bir hayli memnun kaldı.

2018 yılında 14 milyon euroya transfer ettiği Ghezzal'dan bonservis bedeli kazanmak isteyen İngiliz kulübünü ikna etmek isteyen Ahmet Nur Çebi'nin, Premier Lig ekibiyle pazarlık masasına oturması bekleniyor.

Ghezzal'ın da tıpkı Rosier gibi kiralık sözleşmesinde satın alma opsiyonu maddesi bulunmuyor.