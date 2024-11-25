Beşiktaş, sahasında Göztepe'ye 22 yıl sonra yenildi
İHA

Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında sahasında karşılaştığı Göztepe'ye 4-2'lik skorla mağlup oldu.

Siyah-beyazlılar bu sonuçla İzmir ekibine evinde 22 yıl sonra yenildi.

Karşılaşmanın ilk 9 dakikasında 2-0 öne geçen Beşiktaş, İzmir ekibinin 12, 32 ve 82. ve 90+1. dakikalarındaki gollerine engel olamayınca sahadan 3-2 mağlup ayrıldı.

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Göztepe'ye İstanbul’da en son 2001-2002 sezonunda kaybeden siyah-beyazlılar, sonrasında oynadığı 6 lig müsabakadan da galip ayrılmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Emre Çalışkan
Editor