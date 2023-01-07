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    Beşiktaş, sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti

    Beşiktaş, sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti

    Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin oynanacağı haftada Beşiktaş, sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı. Siyah-beyazlılar, mücadeleyi 2-1'lik skorlar kazandı ve üst üst ikinci galibiyetini elde etti.
    • 07.01.2023 - 21:03
    • Güncelleme : 07.01.2023 - 21:18
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    Süper Lig'de heyecan devam ediyor..

    Süper Lig'in 18'inci hafta maçında, Beşiktaş ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi.

    Geçtiğimiz haftayı 'bay' geçen siyah-beyazlılar, 4-1'lik Alanyaspor galibiyetiyle moral bulan Selçuk İnan'ın ekibini Vodafone Park'ta konuk etti.

    Şenol Güneş'ten 2 değişiklik

    Siyah-beyazlı ekipte teknik direktör Şenol Güneş, bir önceki hafta oynanan Adana Demirspor karşılaşmasına göre kadroda 2 değişikliğe gitti.

    Sarı kart cezalısı olan Valentin Rosier'in yokluğunda savunmanın sağında Tayfur Bingöl'e forma şansı veren Güneş, sakatlığı bulunan Josef de Souza'nın oynamadığı maçta Nathan Redmond'ı ilk 11'de görevlendirdi.

    Beşiktaş, ilk yarıyı 2-0 önde kapattı

    28. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Kasımpaşa savunmasının uzaklaştırmak istediği topu Salih Uçan savunmanın üzerinden aşırtarak Cenk Tosun'a gönderdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Cenk, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

    45+6. dakikada Beşiktaş'ın 2'nci golü geldi. Hızlı hücumda Redmond'un ara pasında Wout Weghorst ceza sahası sol çaprazından şutunu çekti, kaleci Ertuğrul'un kolunun altından giden top ağlarla buluştu.

    Beşiktaş, sahasında Kasımpaşa yı 2-1 mağlup etti #1

    Kasımpaşa, ikinci yarıda golü buldu

    İkinci yarıya etkili başlayan Kasımpaşa, 69. dakikada farkı bire indirdi.

    Sağ kanatta Atiba Hutchinson'dan topu kapan Mamadou Fall'un ceza alanına girerek sağdan içeri çevirdiği ortasına yükselen Ahmet Engin'in, penaltı noktası gerisinden gelişine yaptığı kafa vuruşunda top Mert Günok'un solundan ağlarla buluştu.

    Beşiktaş, Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti

    Kalan bölümde başka gol sesi çıkmadı ve hakem Zorbay Küçük'ün son düdüğüyle Beşiktaş seyircisi önünde Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti.

    Güneş'in ekibi son 2 haftayı kayıpsız geçti

    Bu sonuçla Şenol Güneş'in ekibi son 2 haftayı kayıpsız geçti. Gelecek hafta Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Kasımpaşa ise son 4 haftada üçüncü yenilgisini aldı.

    Beşiktaş, sahasında Kasımpaşa yı 2-1 mağlup etti #2

    Beşiktaş, sahasında Kasımpaşa yı 2-1 mağlup etti #3

    Beşiktaş, sahasında Kasımpaşa yı 2-1 mağlup etti #4


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