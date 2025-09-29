Abone ol: Google News

Beşiktaş sahasında kayıpsız devam ediyor

Süper Lig’in 7. haftasında konuk ettiği Kocaelispor’u 3-1 mağlup eden Beşiktaş, bu sezon evinde oynadığı 3 maçtan da galip ayrılmayı başardı.

Yayınlama Tarihi: 29.09.2025 22:12
Beşiktaş, Süper Lig’in 7. haftasında sahasında Kocaelispor ile karşılaştı.

Siyah-beyazlılar, Rafa Silva, Vaclav Cerny ve Jota Silva'nın golleriyle mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.

İYİ GİDİŞAT SÜRDÜ

Gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisi öncesi moral depolayan Beşiktaş, aynı zamanda evindeki iyi gidişatını da sürdürdü.

Beşiktaş, bu sezon rakiplerini konuk ettiği 3 karşılaşmayı da kazandı.

İKİ MAÇI KAZANMIŞLARDI

Siyah-beyazlılar, ligin 2. haftasında Dolmabahçe'de Eyüpspor’u ve 5. haftada Başakşehir’i 2-1’lik skorlarla mağlup etmişti.

