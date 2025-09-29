Beşiktaş sahasında kayıpsız devam ediyor

Beşiktaş, Süper Lig’in 7. haftasında sahasında Kocaelispor ile karşılaştı.
Siyah-beyazlılar, Rafa Silva, Vaclav Cerny ve Jota Silva'nın golleriyle mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.
İYİ GİDİŞAT SÜRDÜ
Gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisi öncesi moral depolayan Beşiktaş, aynı zamanda evindeki iyi gidişatını da sürdürdü.
Beşiktaş, bu sezon rakiplerini konuk ettiği 3 karşılaşmayı da kazandı.
İKİ MAÇI KAZANMIŞLARDI
Siyah-beyazlılar, ligin 2. haftasında Dolmabahçe'de Eyüpspor’u ve 5. haftada Başakşehir’i 2-1’lik skorlarla mağlup etmişti.