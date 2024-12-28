Beşiktaş, salonda çalışma yaptı

İHA

Beşiktaş, Süper Lig’in 18. haftasında Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah salonda yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon çalışmasıydı.

İki grup halinde salonda yapılan idman, kuvvet, dayanıklılık ve esneklik çalışmaları olarak gerçekleşti.

HAZIRLIKLAR SÜRECEK

Siyah-beyazlılar, Rizespor’la oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün saat 17.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.