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Beşiktaş, Samet Aybaba ve Brad Friedel ile yollarını ayırdı

Beşiktaş, Samet Aybaba ve Brad Friedel ile yollarını ayırdı Beşiktaş, Futbol Genel Koordinatörü Samet Aybaba ve yönetim kurulu danışmanı Brad Friedel ile yolların ayrıldığını açıkladı.