Beşiktaş, Samet Aybaba ve Brad Friedel ile yollarını ayırdı
İHA

Beşiktaş Kulübü, Futbol Genel Koordinatörü Samet Aybaba ve yönetim kurulu danışmanı Brad Friedel ile yollarını ayırdıklarını duyurdu.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba ve Yönetim Kurulu Danışmanımız Bradley Howard Friedel ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze hizmetleri nedeniyle Samet Aybaba ve Bradley Howard Friedel’a teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Fatih Yıldırım
Yazar