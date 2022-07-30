Beşiktaş, Sampdoria ile 1-1 berabere kaldı

Beşiktaş, yeni sezon öncesindeki son hazırlık maçında İtalya Serie A ekiplerinden Sampdoria ile 1-1 berabere kaldı. Ayırca siyah-beyazlılar, yeni sezon için açılış töreni düzenledi.

Süper Lig'in başlamasına günler kala Valerien Ismael önderliğindeki Beşiktaş, hazırlık maçında İtalyan ekibi Sampdoria'yı evinde konul etti.

Siyah-beyazlı takım karşılaşmaya Ersin, Rosier, Welinton, Saiss, Oğuzhan, Kartal, Salih, Gedson, Ghezzal, Muleka ve Weghorst 11'iyle başladı.

Sampdoria ise Audero, Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello, Vieira, Candreva, Rincon, Sabiri, Leris, Caputo 11'i ile sahada yer aldı.

İlk yarıyı Sampdoria önde tamamladı

Mücadelenin ilk yarım saati golsüz geçilirken 37. dakikada Sampdoria, Abdelhamid Sabiri'nin golüyle 1-0 öne geçti ve karşılaşmanın ilk 45 dakikası bu skorla tamamlandı.

Beşiktaş Weghorst'un golüyle beraberliği yakaladı

65. dakikada Beşiktaş, ön alanda yaptığı baskı sonrasında topu kazandı ve pozisyonun devamında Wout Weghorst, skora dengeyi getirdi. Böylece Weghorst, Beşiktaş formasıyla ilk golünü kaydetmiş oldu.

Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmadı ve Beşiktaş, yeni sezon öncesindeki son hazırlık maçında Sampdoria ile 1-1 berabere kaldı.

Açılış töreni düzenlendi

Karşılaşma öncesinde siyah-beyazlıların stadında açılış töreni düzenlendi. Yeni sezon açılış töreninde tüm futbolcular, isimleriyle anons edilerek sahaya çağrıldı ve taraftarların alkışıyla karşılandı.



Yaklaşık 10 bin taraftarın yer aldığı açılış töreninde sahaya çıkan son isim, teknik direktör Valerien Ismael oldu. Fransız teknik direktör, yaptığı kısa konuşmada, "Yeni sezonun başlamasını sabırsızlıkla bekliyoruz. En büyük Beşiktaş." dedi.