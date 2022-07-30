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    Beşiktaş, Sampdoria ile 1-1 berabere kaldı

    Beşiktaş, yeni sezon öncesindeki son hazırlık maçında İtalya Serie A ekiplerinden Sampdoria ile 1-1 berabere kaldı. Ayırca siyah-beyazlılar, yeni sezon için açılış töreni düzenledi.
    • 30.07.2022 - 21:13
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    Beşiktaş, Sampdoria ile 1-1 berabere kaldı

    Süper Lig'in başlamasına günler kala Valerien Ismael önderliğindeki Beşiktaş, hazırlık maçında İtalyan ekibi Sampdoria'yı evinde konul etti.

    Siyah-beyazlı takım karşılaşmaya Ersin, Rosier, Welinton, Saiss, Oğuzhan, Kartal, Salih, Gedson, Ghezzal, Muleka ve Weghorst 11'iyle başladı.

    Sampdoria ise Audero, Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello, Vieira, Candreva, Rincon, Sabiri, Leris, Caputo 11'i ile sahada yer aldı.

    İlk yarıyı Sampdoria önde tamamladı

    Mücadelenin ilk yarım saati golsüz geçilirken 37. dakikada Sampdoria, Abdelhamid Sabiri'nin golüyle 1-0 öne geçti ve karşılaşmanın ilk 45 dakikası bu skorla tamamlandı.

    Beşiktaş, Sampdoria ile 1-1 berabere kaldı #1

    Beşiktaş Weghorst'un golüyle beraberliği yakaladı

    65. dakikada Beşiktaş, ön alanda yaptığı baskı sonrasında topu kazandı ve pozisyonun devamında Wout Weghorst, skora dengeyi getirdi. Böylece Weghorst, Beşiktaş formasıyla ilk golünü kaydetmiş oldu.

    Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmadı ve Beşiktaş, yeni sezon öncesindeki son hazırlık maçında Sampdoria ile 1-1 berabere kaldı.

    Beşiktaş, Sampdoria ile 1-1 berabere kaldı #2

    Açılış töreni düzenlendi

    Karşılaşma öncesinde siyah-beyazlıların stadında açılış töreni düzenlendi. Yeni sezon açılış töreninde tüm futbolcular, isimleriyle anons edilerek sahaya çağrıldı ve taraftarların alkışıyla karşılandı.

    Yaklaşık 10 bin taraftarın yer aldığı açılış töreninde sahaya çıkan son isim, teknik direktör Valerien Ismael oldu. Fransız teknik direktör, yaptığı kısa konuşmada, "Yeni sezonun başlamasını sabırsızlıkla bekliyoruz. En büyük Beşiktaş." dedi.

    Beşiktaş, Sampdoria ile 1-1 berabere kaldı #3

    Beşiktaş, Sampdoria ile 1-1 berabere kaldı #4

    Beşiktaş, Sampdoria ile 1-1 berabere kaldı #5


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