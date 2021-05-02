Beşiktaş, şampiyonluğa yürüyor

Süper Lig'de Hatayspor'u 7-0 yenen Beşiktaş, şampiyonluk yolunda çok büyük bir avantaj yakaladı.

Süper Lig'de 2020-21 sezonunun bitmesine haftalar kaldı. Dün oynanan Beşiktaş-Hatayspor maçı, siyah-beyazlıların 7-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.

Bu skorla Beşiktaş, şampiyonluk yolunda kupaya bir adım daha yaklaştı. Siyah-beyazlılar kalan üç maçında, 1 galibiyet ve 1 beraberlik alırsa şampiyonluğunu ilan edecek.

BEŞİKTAŞ'IN KALAN MAÇLARI

Haftaya Galatasaray deplasmanına gidecek olan Beşiktaş, 41. haftada evinde Karagümrük'le oynayacak. Ligin son haftasında ise İzmir temsilcisi Göztepe'ye konuk olacak.

Ancak Fenerbahçe yarın oynayacağı maçta puan kaybı yaşarsa Beşiktaş, Galatasaray'ı mağlup etmesi durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.

SERGEN VE BEŞİKTAŞ

Ali Rıza Sergen Yalçın... Herkesin ‘Müthiş solak’ dediği, Türk futbolunda en çok konuşulan, en çok tartışılan, en çok gündeme gelen ismi..

Sergen Türkiye’de 3 büyüklerde oynasa da kalbi her zaman Beşiktaş için attı. Kilyos kumsallarından Beşiktaş’a uzanan hikayesinde babasının da özverisinin yeri büyük.

Baba Özer Bey bir gün, Sergen’i yanına alıp, Şeref Stadı’nın yolunu tutar, oğlunu Beşiktaş seçmelerine götürür.. Sergen, yaşıtlarının yanında ‘Mikroçocuk’ gibidir, o günkü görünüşü ve fiziğiyle onun futbolcu olacağına kimse ihtimal vermez.

Seçmeleri Serpil Hamdi Tüzün idare etmektedir. Bir elini sürekli giydiği bol kot pantolonunun cebine sokar, Sergen’e bakar ve yanındakilere şunu söyler: ‘Bu ufacık çocukları niye getirirler ki seçmelere. Neyse, hiç olmazsa hayalleri kırılmasın’ der.

‘Çık sahaya da görelim seni’ diyerek Sergen’e şans verir... O yavrucak çıkar, o yaşıyla şova başlar. Daha 5’inci dakikada Sergen’in babasını yanına çağırır der ki: ‘Oğlun seçmeleri kazandı.’





Sergen’in Beşiktaş’la hikayesi o yıllarda başladı ve futbolculuk kariyerini oynadığı kulüplerde 119 gol 103 asistlik performansıyla sonlandırdı.

Futbolculuk kariyerinde Beşiktaş taraftarının her zaman gönlünde oldu.

Futbolculuk kariyerinin ardından, Beşiktaş altyapısında yardımcı antrenörlüğe başlayan Yalçın, Gaziantep, Sivasspor ve Eskişehirspor gibi kulüpleri çalıştırdıktan sonra Yeni Malatyaspor’da göreve başladı.

29 Ocak 2020’de Beşiktaş’a transfer olan Sergen, bu sezon takımını şampiyon yapmaya çok yakın.