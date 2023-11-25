Beşiktaş, Samsun'da coşkuyla karşılandı Süper Lig’de Samsunspor ile karşılaşacak Beşiktaşlı futbolcular ve teknik heyet, maçtan 1 gün önce Samsun’a geldi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Beşiktaş, Süper Lig'in 13. hafta mücadelesinde Samsunspor ile karşılaşacak.

Beşiktaş kafilesini taşıyan ve Sabiha Gökçen Havaalanı'ndan kalkan özel uçak, Samsun-Çarşamba Havalimanı'na indi.

Beşiktaşlı futbolcular ve teknik heyeti siyah-beyazlı takımın taraftarları çiçeklerle karşıladılar.

Taraftar yoğun ilgi gösterdi

Taraftarın yoğun ilgisi eşliğinde Samsun’a ayak basan Rıza Çalımbay ve öğrencileri, kendilerini karşılayan taraftarlarla fotoğraf çektirip, imza vermeyi de ihmal etmediler. Kafilede Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun da yer aldı.

Futbolcular kampa girecek

Havalimanında kendilerini konaklayacakları otele götürecek otobüse binen futbolcular, kampa girerek maç saatini beklemeye başladılar.

Samsunspor ile Beşiktaş yarın saat 16.00’da 19 Mayıs Stadyumu’nda karşı karşıya gelecekler.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)