Beşiktaş, Samsunspor karşısında penaltı kazandı Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Samsunspor - Beşiktaş maçında siyah-beyazlılar, karşılaşmanın ilk bölümünde penaltı kazandı.

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Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Samsunspor'a konuk oldu.

Siyah-beyazlı takım karşılaşmanın ilk dakikalarında penaltı kazandı.

Sağ kanattan topu sürüklemek isteyen Valentin Rosier, ceza alanına girdi ve Soner Gönül'ün yaptığı müdahale ile yerde kaldı. Pozisyonu yakın mesafeden gören hakem Abdulkadir Bitigen, tereddütsüz şekilde penaltı noktasını gösterdi.

Samsunspor cephesi itiraz etti

Samsunsporlu oyuncuların yoğun itirazına rağmen VAR ile de görüşen Bitigen, kararından dönmedi ve penaltı atışının yapılmasını istedi.

17. dakikada kullanılan penaltıda Cenk Tosun'un vuruşunu kaleci Okan Kocuk kurtarırken, seken topta Cenk topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)