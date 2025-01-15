Beşiktaş, Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
İHA

Beşiktaş, Süper Lig’in 20. haftasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Isınma koşuları ve pas çalışmalarıyla başlayan idman, çift kale taktik ve minyatür kale maçlarıyla tamamlandı.

HAZIRLIKLAR SÜRECEK

Siyah-beyazlılar, Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 11.30’da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Emre Çalışkan
Editor