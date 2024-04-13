Beşiktaş - Samsunspor - CANLI SKOR

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GÜNCEL SKOR: BEŞİKTAŞ 0-0 SAMSUNSPOR
6' Zeki'nin kullandığı serbest vuruşta Mouandilmadji penaltı noktasında kafayı vurdu fakat top direğin üstünden auta çıktı.
4' Colley'in ayağa kalkmasıyla karşılaşma tekrardan hareketlendi.
3' Pozisyonun ardından Colley kendisini yere bıraktı. Sağlık ekipleri sahada.
2' Net fırsat kaçtı. Orta alanda topu alan Olivier Ntcham savunma arkasına sarkan Marius Mouandilmadji'ye pasını verdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Marius Mouandilmadji şutunu çekemeden Zaynutdinov topu uzaklaştırdı.
1' Maç başladı.
Beşiktaş, Süper Lig'in 32. haftasında Samsunspor'u konuk ediyor. Karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanıyor.
Dolmabahçe Stadı'nda oynanan karşılaşma, saat 19.00'da başladı. Mücadeleyi hakem Direnç Tonusluoğlu yönetiyor.
Beşiktaş, sezonun ilk yarısında Samsun'da oynanan maçı 2-1 kazanmıştı.
İlk 11'ler
Beşiktaş: Mert, Svensson, Necip, Colley, Zaynutdinov, Gedson, Ghezzal, Muçi, Rashica, Muleka, Semih
Samsunspor: Okan, Zeki, Alim, Van Drongelen, Soner, Bennasser, Holse, Taylan, Ntcham, Emre, Mouandilmadji
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