Beşiktaş - Samsunspor - CANLI SKOR

Haber Merkezi
Beşiktaş, Süper Lig'in 20. haftasında Samsunspor'u konuk edecek.
Dolmabahçe'de saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Kadir Sağlam yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.
Beşiktaş-Samsunspor maçının VAR hakemi İspanyalı Adrian Cordero Vega olacak.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Mert, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Joao Mario, Rashica, Rafa Silva, Immobile
Samsunspor: Okan, Schindler, Satka, Drongelen, Bola, Ntcham, Bennaser, Muja, Holse, Emre, Mouandilmadji
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