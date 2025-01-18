Beşiktaş - Samsunspor - CANLI SKOR
Haber Merkezi

Beşiktaş, Süper Lig'in 20. haftasında Samsunspor'u konuk edecek.

Dolmabahçe'de saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Kadir Sağlam yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.

Beşiktaş-Samsunspor maçının VAR hakemi İspanyalı Adrian Cordero Vega olacak.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Joao Mario, Rashica, Rafa Silva, Immobile

Samsunspor: Okan, Schindler, Satka, Drongelen, Bola, Ntcham, Bennaser, Muja, Holse, Emre, Mouandilmadji

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Emre Çalışkan
Editor