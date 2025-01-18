Beşiktaş - Samsunspor maçının muhtemel 11'leri
Haber Merkezi

Beşiktaş, Süper Lig'in 20. haftasında Samsunspor'u konuk edecek.

Dolmabahçe'de saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Kadir Sağlam yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.

Ligde çıktığı 18 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan siyah-beyazlılar, topladığı 30 puan ve averajla 6. sırada yer aldı.

Siyah-beyazlı ekip oynadığı son 3 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.

Oynadığı futbolla takdir toplayan bu sezonun çıkış yapan ekiplerinden Reeder Samsunspor ise 11 kez sahadan galip ayrılırken, 3 maçta berabere kaldı. Karadeniz ekibi, 4 müsabakadan ise puansız ayrıldı.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Musrati, Gedson, Rashica, Muçi, Rafa Silva, Immobile

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Bola, Bennaser, Ntcham, Dimata, Holse, Emre, Mouandilmadji

ensonhaber icon
Emre Çalışkan
Editor