Beşiktaş - Samsunspor maçının VAR’ı İspanyol Adrian Cordero Vega oldu

Süper Lig’in 20. haftasında Beşiktaş ile Samsunspor bugün saat 19.00'da Dolmabahçe'de karşılaşacak.
Müsabakada hakem Kadir Sağlam düdük çalacak. Sağlam’ın yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ile Osman Gökhan Bilir yapacak, 4. hakem ise Fatih Tokail olacak.
VAR HAKEMİ İSPANYA'DAN
Mücadelede VAR koltuğunda İspanya Futbol Federasyonu’ndan Adrian Cordero Vega oturacak. Vega’ya AVAR’da Abdullah Bora Özkara eşlik edecek.
DİĞER İKİ MAÇIN VAR HAKEMLERİ
Öte yandan Süper Lig’de bugün oynanacak Başakşehir - Rizespor maçının VAR'ı Danimarkalı hakem Sandi Putros olurken, AVAR’da Arda Kardeşler görev yapacak.
Gaziantep FK - Bodrum FK müsabakasında ise VAR'da Belçikalı Jan Boterberg yer alacak, AVAR’da da Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak.
Jan Boterberg, dün oynanan Hatayspor - Galatasaray karşılaşmasında da VAR'da yer almıştı.
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