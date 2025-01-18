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Beşiktaş - Samsunspor maçının VAR’ı İspanyol Adrian Cordero Vega oldu

Beşiktaş - Samsunspor maçının VAR’ı İspanyol Adrian Cordero Vega oldu Süper Lig’de bugün oynanacak Beşiktaş - Samsunspor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) İspanyol hakem Adrian Cordero Vega oldu.