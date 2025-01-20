Beşiktaş, scout şefini bekliyor

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Beşiktaş'ta teknik direktörlüğe Ole Gunnar Solskjaer'in getirilmesinin ardından gözler scout şefine çevrildi.

Siyah-beyazlılar, Martin Siegbert'in Bayern Münih ile olan sözleşmesinin çözüme kavuşmasını bekliyor. Başkan Serdal Adalı bir başka isimle de sona yaklaştı.

SON DETAYLAR GÖRÜŞÜLÜYOR

15 Kasım 2024'te Borussia Dortmund'daki şef scout görevinde ayrılan Eduard Graf ile temaslarda sona gelinirken taraflar arasında son detaylar görüşülüyor.

Siegbert'in ise sözleşme sorunu çözülemezse 15 Şubat'ta göreve başlaması bekleniyor.

İki ismin de Beşiktaş'ın transfer planlamasına dair raporlamalara başladığı öğrenildi.