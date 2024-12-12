Beşiktaş, Semih Kılıçsoy'dan gol bekliyor

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında bugün Norveç'te Bodo/ Glimt'in konuğu olacak.

Aspmyra Stadı'ndaki müsabaka, 23.00'de başlayacak. Karşılaşmayı, Slovak hakem Filip Glova yönetecek. Ligdeki 5 maçlık galibiyet özlemine Fenerbahçe derbisini 1-0 kazanarak son veren Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde geçen hafta mağlup oldu.

Maccabi Tel Aviv ile Macaristan'da oynanan karşılaşmayı 3-1 kaybeden Siyah-Beyazlı ekip, Norveç deplasmanında puan kazanması halinde ligi ilk 24 takım arasında bitirip play-off aşamasına kalmak için avantaj sağlayacak.

Avrupa'da geride kalan 5 haftada 2 galibiyet, 3 yenilgi alan Beşiktaş, 6 puanla 22. basamakta bulunuyor. 7 puanı bulunan Bodo/Glimt ise 2'şer galibiyet ve mağlubiyet, 1 beraberlikle 17. sırada yer alıyor.

IMMOBİLE FORMA GİYEMEYECEK

Beşiktaş'ta bugünkü kritik mücadele öncesi savunmada görev alan oyuncuların sakatlığı teknik sorumlu Serdar Topraktepe'yi düşündürüyor.

Tedavileri devam eden Gabriel Paulista ve Felix Uduokhai, bugün yok. Beşiktaş'ta sarı kart cezası da savunmaya darbe vurdu.

Maccabi Tel Aviv karşılaşmasında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Arthur Masuaku da forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ta sakatlık kervanına katılan bir diğer isim de Ciro Immobile oldu. Derbinin son bölümlerinde sakatlık yaşayan yıldız oyuncu da Norveç deplasmanında görev yapamayacak.

GÖZLER SEMİH'TE

Ciro Immobile'nin yokluğunda Beşiktaş Teknik ekibi, gol yollarında Semih Kılıçsoy'a görev verecek. Genç yıldız, atacağı gollerle Kara Kartal'a galibiyeti getirmeye çalışacak.

RASHICA DA YOK...

Beşiktaş'a derbide 3 puanı getiren isim olan Alex Oxlade-Chamberlain, UEFA listesinde adı yer almadığı için bu karşılaşmada görev yapamayacak. Öte yandan Siyah-Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Ailevi sebeplerden dolayı teknik sorumlumuz Serdar Topraktepe'den izin alan futbolcumuz Milot Rashica, Bodo/Glimt maçında takımdaki yerini alamayacaktır" bilgisi verildi.