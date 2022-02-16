Beşiktaş - Şenol Güneş gerçekleri

Beşiktaş'ın yeni sezonda hocası olması beklenen Şenol Güneş'in TFF'den kulüp bulana kadar maaş almaya devam ettiği bu yüzden de siyah-beyazlılarla resmi görüşmesini sezon sonuna bıraktığı öğrenildi.

Beşiktaş ile adı sık sık anılan Şenol Güneş hakkında gerçekler ortaya çıktı.

Ahmet Nur Çebi'nin tüm söylenenleri ısrarla reddetmesine rağmen ortaya çıkan kanıtlar Şenol Güneş'in siyah-beyazlı takımın yeni hocası olacağı yönündeydi.

Kondisyoner Miguel'in de dahil olduğu fotoğrafla gündeme bomba gibi düşen Şenol Güneş'in yeni sezon için planlama yaptığı da konuşuluyordu.

Başkan Çebi, "Önder Karaveli ile devam etme niyetindeyim." dese de Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın "Beşiktaş’ın yeni sezonda teknik direktörü Şenol Güneş oldu. Kesin Beşiktaş’a gidiyor. Şenol Hoca Beşiktaş’a hayırlı olsun. Kesin ve net. Nedenini söyleyeyim. Miguel diye kondisyonerimiz vardı. Beşiktaş’ta göreve başladı. Şenol Hoca’nın yardımcısıydı. Şenol Hoca Beşiktaş’ta. Hayırlı olsun şimdiden." demesi iddiaların yeniden alevlenmesine neden oldu.

ŞENOL GÜNEŞ, TFF'DEN KULÜP BULANA KADAR MAAŞ ALACAK

Şenol Güneş ile prensipte anlaşma noktasına gelen Beşiktaş'ın bunu gizlemesinin nedeni ise çok başka.

A Milli Takım'daki görevinden kovulan deneyimli teknik adamın kulüp bulana kadar TFF'den maaş almaya devam ettiği bu yüzden de görüşmelerin inkar edildiği ortaya çıktı.

SEZON SONU GÖRÜŞÜLECEK

Bir başka sebep ise mayıs ayında Beşiktaş'ta yapılacak olan seçim. Ahmet Nur Çebi'nin yeniden başkanlığı kazanması beklenirken, sezon sonunda bu pürüzün de atlatılmasıyla Şenol Güneş ile resmen görüşüleceği belirtildi.