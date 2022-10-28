Beşiktaş, Şenol Güneş'i resmen duyurdu

Valerien Ismael'in görevine son veren Beşiktaş yönetimi teknik direktör Şenol Güneş ile anlaştıklarını resmen açıkladı.

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Beşiktaş'ta yeni bir dönem başladı.

Beşiktaş, "Yeni zaferler için, yine, yeni, yeniden evine hoş geldin Şenol Güneş" açıklamasını yaparak deneyimli teknik adamı duyurdu.

KAP'a duyuru yapıldı

KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Şenol Güneş ile 28.10.2022 (bugün) tarihinden başlamak üzere 2023-2024 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır." denildi.

Yıllık 2 milyon euroya yakın kazanacak

Şenol Güneş'in sözleşmesinin detayları belli oldu. Deneyimli teknik adam 1.5 milyon euro yıllık ücret kazanacak.

Bonusların da devreye girmesi halinde rakam 2 milyon euroyu bulacak. Sözleşmenin toplam maliyeti ise 6 milyon euroya ulaşacak.

Şampiyonluklar kazandı

Siyah-beyazlı takımda iz bırakan Şenol Güneş, Beşiktaş'ı üst üste iki yıl şampiyon yaptı. Güneş, 2015-16 sezonunda 79 puanla ilk şampiyonluğunu, 2016-17'de de 77 puanla ikinci şampiyonluğu tattı.

Şenol Güneş, Beşiktaş ile Şampiyonlar Ligi'nde 14 puan toplayarak Türk takımları adına bir ilke imza attı.

Gruptan namağlup lider ilk çıkan Türk ekibi unvanını da Güneş'in teknik direktörlüğünde alan Beşiktaş, attığı 11 golle de gol rekorunu da eline geçirdi.