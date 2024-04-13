Beşiktaş, Serdar Topraktepe'ye emanet Beşiktaş'ta Samsunspor maçının ardından Fernando Santos'la yolların ayrılması sonrasında sezon sonuna kadar takımı Serdar Topraktepe'nin çalıştıracağı açıklandı.

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Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Samsunspor ile berabere kalarak kötü gidişatını sürdüren Beşiktaş'ta Teknik Direktör Santos'un görevine son verildi.

Santos, karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında istifa etmeyi düşünmediğini açıklamıştı.

Siyah-beyazlılarda bu karar sonrası sezon sonuna kadar takımı Serdar Topraktepe çalıştıracak.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şöyle denildi:

Teknik Direktör Fernando Santos’la yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Santos’a hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz. Futbol A takımımızın teknik sorumluluğunu sezon sonuna kadar Serdar Topraktepe yapacaktır.

Rıza Çalımbay'ın ardından göreve gelmişti

Serdar Topraktepe, Rıza Çalmbay sonrası Santos gelene kadar da görevi yürütmüştü.

Serdar Topraktepe yönetiminde ligde 3 maça çıkan Beşiktaş, 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet almıştı.

Beşiktaş'ın Serdar Topraktepe ile aldığı sonuçlar şu şekilde:

Hatayspor 1-2 Beşiktaş

Beşiktaş 1-3 Kasımpaşa

Rizespor 0-4 Beşiktaş

Sezonun geri kalanında takımı yönetecek

Beşiktaş, sezonun kalan bölümünde ligde 6 maça çıkacak.

Siyah-beyazlı takımda Serdar Topraktepe, bu karşılaşmalarda takımın başında olacak.

Serdar Topraktepe, kupada ise yarı finalde Ankaragücü ile oynanacak iki maçta takımın başında görev yapacak.

47 yaşındaki çalıştırıcı, takımı finale çıkarma başarısı gösterirse finalde de takımın başında olacak.

Serdar Topraktepe'nin Beşiktaş'ın başında ligde çıkacağı maçlar şu şekilde:

Beşiktaş - Ankaragücü

Fenerbahçe - Beşiktaş

Beşiktaş - Rizespor

Alanyaspor - Beşiktaş

Beşiktaş - Hatayspor

Kasımpaşa - Beşiktaş