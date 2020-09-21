Beşiktaş: Sergen Yalçın'ın koronavirüs testi negatif

Beşiktaş Kulübü, Sergen Yalçın'ın Koronavirüsü atlattığını, test sonucunun negatife döndüğünü açıkladı.

Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın'ın koronavirüs testinin negatife döndüğünü açıkladı.

"TEST SONUCU NEGATİF"

İşte Beşiktaş'tan yapılan açıklama: "Futbol Takımımıza Trabzonspor müsabakası öncesi uygulanan rutin tarama testlerinde pozitif PCR sonucuna rastlanan Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın'ın ilgili protokoller uyarınca gerçekleştirilen kontrol PCR ve klinik tarama testlerinde negatif sonuç saptanmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Dr. Tekin Kerem Ülkü

Beşiktaş JK Sağlık Kurulu Koordinatörü"

Sergen Yalçın, koronavirüs nedeniyle Trabzonspor ve Antalyaspor maçlarında takımının başında olamamıştı.

RIO AVE MAÇINDA YOK

Karantina süresi dolmayan Sergen Yalçın, perşembe günü oynanacak olan Rio Ave maçında takımının başında olmayacak. Öte yandan hafta sonu oynanacak olan Konyaspor maçı öncesi takımla birlikte yapılacak teste dahil olacak olan genç çalıştırıcı sonucun bir kez daha negatif gelmesi halinde zorlu Süper Lig maçında takımının başında olacak.