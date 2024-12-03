Beşiktaş, Sergen Yalçın'la bir kez daha görüşecek

Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst'la yolların ayrılması sonrasında kulübün bir numaralı yeni teknik direktör adayı Sergen Yalçın olmuştu.

Yalçın, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Bugüne kadar Beşiktaş'ta böyle bir kaos ortamı görmedim. Ben daha önce göreve geldiğimde sorun futboldu. Şu an konu futbol değil. Başkan Hüseyin Yücel'e, 'Beni bu işlerde malzeme olarak kullanmayın' dedim. Sağlıklı bir ortam varsa, hedefleri görebiliyorsam gelirim fakat Beşiktaş'taki sorun teknik direktör değil. Şu an genel kurulun seçtiği başkan yok. Üç gün sonra ne olacağı belli değil. Yeni yönetim gelince ben ne yapacağım? O kadar zorlandım ki, işin içinden çıkamadım. Bu yönetimin 6 ay daha gideceğinin garantisi var mı? Hüseyin Yücel'e teşekkür ettim, konuyu kapattık. Bir daha görüşme olmayacak. Taraftarlar bana hiç kızmasın. Başarılı ve mutlu olacağım yerde çalışmak isterim.