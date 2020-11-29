Beşiktaş, Sergen Yalçın'la Kadıköy kalesini yıktı

15 yıldır birçok teknik adamla Fenerbahçe deplasmanından eli boş dönen Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde Kadıköy büyüsünü bozmayı başardı.

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Ezeli rakibini deplasmanda en son 2005 yılında yenen siyah-beyazlılar, Fenerbahçe'yi tam 15 yıl sonra yine aynı skorla mağlup etti.

SERGEN YALÇIN KADIKÖY KALESİNİ YIKTI

15 yıllık süreçte birçok teknik adamla deplasmandan eli boş dönen Kartal, Sergen Yalçın yönetiminde Kadıköy kalesini yıkmayı başardı.

Beşiktaşlı taraftarlar, karşılaşmanın ardından Sergen Yalçın'ın meşhur fotoğrafını paylaşarak ezeli rakiplerine göndermede bulundu.

"ÇOK MUTLUYUZ"

Öte yandan karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan başarılı teknik adam, "Çok mutluyuz! Oyuncularımız da mutlular. Oyuna bakınca zor bir 90 dakika oldu. Çünkü, 50'de falan 10 kişi kaldık. Fenerbahçe çok güçlü, fizik gücü yüksek oyuncuları var. Oyuncularım inançlıydı. Karakter sınavı verdiler. Başarıyla geçtiler." dedi.

Yalçın, "Kısıtlı bir kadromuz var. Tüm hamleleri yapmaya çalıştım. Oynayanlar, oyuna girenler, karakter koyanlar... Hepsine teşekkürler. Lig uzun ama puan tablosu için bizim için önemliydi. Hedefe yakın kalmayı umuyorduk." şeklinde konuştu.

Sergen Yalçın, "Ligin başı bizim için iyi olmadı. Sıkıntılıydı. Şimdi yavaş yavaş anlayış, sistem oturmaya başladı. Ne istediğimi oyunclar anlamaya başladı. İyi yoldayız. Önümüze umutla bakıyoruz. Her geçen gün geleceğe dair umutlarımız artıyor." ifadelerini kullandı.