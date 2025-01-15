Beşiktaş, Serginho için görüşmelere başladı

Haber Merkezi

Beşiktaş, teknik sorumlu Serdar Topraktepe’nin raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Gelecek sezonun güçlü kadrosunu oluşturmayı hedefleyen siyah-beyazlı ekip, Danimarka temsilcisi Viborg’un yıldızı Serginho’yu gündemine aldı.

23 yaşındaki Yeşil Burun Adaları pasaportuna sahip futbolcu, bu sezonki performansıyla dikkat çekiyor.

Viborg formasıyla çıktığı 15 maçta 3 gol ve 13 asist üreterek toplamda 16 gole doğrudan katkı sağladı.

Kanatların yanı sıra 10 numara pozisyonunda da oynayabilen Serginho, çok yönlü yapısıyla Beşiktaş’ın radarına girdi.

REKABET VE HIZLI HAREKET

Serginho, İspanyol ekibi Espanyol’un da takibinde. Piyasa değeri 1.7 milyon euro olan oyuncu için Beşiktaş’ın, hızlı hareket ederek transferi kısa sürede sonuçlandırmayı planladığı belirtiliyor.

Serdar Topraktepe'nin "Gelişmeye çok açık" şeklinde rapor sunduğu oyuncunun, siyah-beyazlılara sıcak baktığı öğrenildi.

SÖZLEŞMESİ 2026'YA KADAR

Viborg ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Serginho’nun düşük maliyeti ve Espanyol’un rekabeti, transfer sürecini hızlandırıyor.