Beşiktaş Serik Belediyespor maçı ne zaman? Hangi kanalda yayınlanacak? Ziraat Türkiye Kupası 4. tur!

Beşiktaş Serik Belediyespor maçı ne zaman? Hangi kanalda yayınlanacak? Ziraat Türkiye Kupası 4. tur!

Ziraat Türkiye Kupası 4. turda Beşiktaş, Serik Belediyespor ile eşleşti. Peki maç ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

Ülkenin en çok takip edilen futbol organizasyonlarından Ziraat Türkiye Kupası’nda 4. Tur eşleşmeleri belli oldu.

Turnuvaya 4. Turdan katılım sağlayan Beşiktaş, TFF 2. Lig ekibi Serik Belediyespor ile eşleşti.

Öte yandan karşılaşmaların ne zaman oynanacağına dair bilgi de kamuoyu ile paylaşıldı.

Peki Beşiktaş Serik Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar…

Beşiktaş Serik Belediyespor maçı ne zaman?

Futbol tutkunlarının merakla beklediği Beşiktaş Serik Belediyespor maçının 9, 10 ya da 11 Kasım tarihlerinde oynanması bekleniyor. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından tarih açıklaması henüz yapılmadı. Tarih belirtildiğinde haberimizde yer alacaktır.

Maç hangi kanalda yayınlanacak?

Süper Lig ekibi Beşiktaş ile TFF 2. Lig takımlarından Serik Belediyespor arasındaki karşılaşma A Spor kanalında yayınlanacak. Ayrıca kanalın resmi internet sitesi ve Youtube kanalından da yayın yapılacak.