Beşiktaş şikayet etti: Galatasaraylı Yunus Akgün PFDK'ya sevk edildi

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Süper Lig'de 10. haftanın kapanış mücadelesinde Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.

Derbi 28 Ekim Pazartesi akşamı saat 20.00'de sarı-kırmızılıların ev sahipliğinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak.

Bu kritik maç öncesinde ise Beşiktaş, çarpıcı bir hamle yapmıştı.

HAKARET İÇERİKLİ PAYLAŞIM YAPAN YUNUS AKGÜN, TFF'YE ŞİKAYET EDİLDİ

Beşiktaş, Galatasaray'ın Antalyaspor'u 3-0 mağlup ettiği maçın ardından Yunus Akgün'ü siyah-beyazlı takıma hakaret içeren sesli bir paylaşım yaptığı gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na şikayet etti.

2-5 MAÇ CEZA ALMASI BEKLENİYOR

Yapılan şikayet sonrası PFDK kararları açıklandı.



Yunus Akgün, söz konusu hakaret içerikli paylaşım nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Yunus Akgün'ün 2 ila 5 maç ceza alması bekleniyor.

