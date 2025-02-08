Beşiktaş, Sivas'ın en soğuk gününde puan arayacak: -9

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Ligde Antalyaspor'la 1-1 berabere kalan geçtiğimiz haftayı ise BAY geçen Beşiktaş, bugün Sivas'a konuk olacak.

Ligin 23. haftasında oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmanın oynanacağı vakitte havanın -9 derece olması bekleniyor.

Zorlu hava şartlarında puan mücadelesi verecek olan siyah-beyazlılarda; Necip Uysal, Paulista, Zaynutdinov, Tayyip Talha ve Emrecan Terzi sakatlıkları nedeniyle yok. Yıldız futbolcu Rafa Silva ise cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek. Kara Kartal'da; Sivasspor maçı öncesi 3 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Mert Günok, Ersin Destanoğlu ve Immobile, bu akşam sarı kart görürse Trabzon derbisinde forma giyemeyecek.

TFF'YE TEPKİ GÖSTERDİ

Öte yandan Beşiktaş, bu mücadelenin başlama saati ile ilgili TFF'ye tepki göstermişti. "Sivasspor maçımızın saat değişikliği ile ilgili talebimize cevap vermeyi düşünüyor musunuz?" ifadelerini kullanan Kara Kartal, Sivasspor'un evinde oynadığı son 8 maçın saatlerinin 13.30 ve 16.00 olmasına vurgu yaptı.

Ayrıca Sivasspor, Beşiktaş mücadelesinin ardından evindeki iki karşılaşması da saat 13.30'da oynayacak.