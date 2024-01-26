Beşiktaş, Sivasspor maçı hazırlıklarına devam etti Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor'la deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, mücadelenin hazırlıklarını sürdürüyor.

İHA

Beşiktaş, Süper Lig’in 23. haftasında deplasmanda Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Fernando Santos yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti.

Isınma koşularıyla başlayan idman, pas çalışması ve taktiksel çift kale maçla sona erdi.

Beşiktaş, yarın Sivas'a gidecek

Siyah-beyazlılar, Sivasspor maçı hazırlıklarını yarın saat 11.30’da yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Beşiktaş, saat 17.00’de Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel bir uçakla Sivas’a giderek kampa girecek.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)