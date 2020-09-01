Beşiktaş Sivasspor maçı ne zaman? Hangi kanalda? Saat kaçta?

Beşiktaş Sivasspor maçı ne zaman? Hangi kanalda? Saat kaçta?

The Land Of Legends Cup’ta Beşiktaş ile Sivasspor arasında oynanacak maç ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

The Land Of Legends Cup’ta heyecan devam ediyor. Match PR’ın organize ettiği dev turnuvanın açılış maçında Fenerbahçe, Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti ve finaldeki rakibini beklemeye başladı.

Beşiktaş ile Sivasspor, The Land Of Legends Cup’ta kozlarını paylaşacak.

Cumartesi günü oynanacak finale bileti kapmaya çalışacak.

BEŞİKTAŞ SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş, yeni sezon öncesindeki ilk hazırlık maçına bu akşam çıkacak. Fenerbahçe ve Antalyaspor’un da yer aldığı The Land Of Legends Cup turnuvası kapsamında Kara Kartal, bu akşam Sivasspor’la karşı karşıya gelecek.

İki takım arasındaki karşılaşmadan galip gelen takım, cumartesi günü Antalyaspor'u 4-0 mağlup eden Fenerbahçe'nin finaldeki rakibi olacak.

Kaybeden ekip ise cuma günü üçüncülük mücadelesine çıkacak.

Bu akşam Dolmabahçe’de oynanacak maçta, iki takımın yeni transferleri de görev yapacak. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ve Sivasspor’un hocası Rıza Çalımbay, yeni sezon öncesinde oyun formasyonlarını da bu turnuvayla beraber deneme fırsatı yakalayacak.

BEŞİKTAŞ SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Sivasspor maçı, saat 21.00’de Vodafone Park’ta oynanacak.

Zorlu mücadele, D Smart’taki Spor Smart ekranlarından yayınlanacak.

İLK FİNALİST FENERBAHÇE

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında düzenlenen özel turnuvada Fraport TAV Antalyaspor’u 4-0 mağlup ederek finale yükseldi.

Ülker Stadı’nda oynanan karşılaşmada sarı-lacivertlilerin gollerini 29, 40 ve 82. dakikalarda Mame Thiam, 63. dakikada da penaltıdan Caner Erkin kaydetti.

Sarı-lacivertli takımın yeni transferlerinden Thiam, Kadıköy’de çıktığı ilk maçta hazırlık mücadelesinde "hat-trick" yaptı.

Fenerbahçe, turnuva kapsamında yarın oynanacak Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor maçının galibiyle finalde karşılaşacak.

Final maçı 5 Eylül Cumartesi günü saat 21.00’de Ülker Stadı’nda oynanacak.