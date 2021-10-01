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- Beşiktaş - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Beşiktaş - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Haber Merkezi
- 01.10.2021 - 14:57
Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde Ajax karşısında 2-0 mağlup olurken, 8 eksikle lige geri dönüyor.
Liderlik koltuğunu Fenerbahçe'ye kaptıran ve 4. sıraya yerleşen siyah-beyazlı ekip, sahasında Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak.
Bu maçı kazanmak isteyen Beşiktaş'ta sakatların hepsi tam iyileşmezken, Sivasspor ise 11. sıradan kurtulmanın hesaplarını yapıyor.
İki takımın 3 puanı almak için sahada olacağı maçı izlemek isteyenler, zaman ve saat bilgisine ilişkin araştırma yapıyor.
Bunun akabinde futbolseverler, "Beşiktaş - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.
Peki, Beşiktaş - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar..
BEŞİKTAŞ-SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Beşiktaş - Sivasspor maçı 2 Ekim Cumartesi günü TSİ 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Vodafone Park'ta başlayacak mücadeleyi, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
MUHTEMEL 11’LER
- Beşiktaş: Ersin, Rosier, Serdar, N Skala, Rıdvan, Josef, Can, Salih, Kenan, Rıdvan, Batshuayi
- Sivasspor: Muammer, Ahmet, Goutas, Camara, Uğur, Azubuike, Hakan, Max Gradel, Jorge Felix, Fajr, Yatabare