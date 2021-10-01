Beşiktaş - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Şmapiyonlar Ligi'nde istediği başarıyı yakalayamayan Beşiktaş, Sivasspor ile karşılaşacak. Maçı izlemek isteyenler, Beşiktaş - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor.

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde Ajax karşısında 2-0 mağlup olurken, 8 eksikle lige geri dönüyor.

Liderlik koltuğunu Fenerbahçe'ye kaptıran ve 4. sıraya yerleşen siyah-beyazlı ekip, sahasında Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak.

Bu maçı kazanmak isteyen Beşiktaş'ta sakatların hepsi tam iyileşmezken, Sivasspor ise 11. sıradan kurtulmanın hesaplarını yapıyor.

İki takımın 3 puanı almak için sahada olacağı maçı izlemek isteyenler, zaman ve saat bilgisine ilişkin araştırma yapıyor.

Bunun akabinde futbolseverler, "Beşiktaş - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Beşiktaş - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar..

BEŞİKTAŞ-SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Sivasspor maçı 2 Ekim Cumartesi günü TSİ 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Vodafone Park'ta başlayacak mücadeleyi, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

MUHTEMEL 11’LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Serdar, N Skala, Rıdvan, Josef, Can, Salih, Kenan, Rıdvan, Batshuayi