Beşiktaş, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor'a konuk olacak Beşiktaş, kritik maça hazırlanıyor.

İHA

Beşiktaş, Süper Lig’in 23. haftasında deplasmanda Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Fernando Santos’un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Isınma çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda yapılan pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman şut çalışmasıyla sona erdi.

Hazırlıklar devam edecek

Siyah-beyazlılar, Sivasspor maçı hazırlıklarını yarın saat 11.30’da yapacağı idmanla sürdürecek.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)