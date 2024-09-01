Beşiktaş - Sivasspor maçının ilk 11'leri
Haber Merkezi

Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında Sivasspor'u konuk edecek.

Dolmabahçe'deki mücadele saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşmayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

Ligde 3. haftayı bay geçen siyah-beyazlı ekip, geride kalan 2 maçtan da galibiyetle ayrıldı.

Açılış karşılaşmasında Samsunspor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden Beşiktaş, taraftarı karşısında çıktığı ilk maçta da Antalyaspor'u 4-2 yenmeyi başardı.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Al-Musrati, Gedson, Rashica, Muçi, Rafa Silva, Immboile

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat, Radakovic, Sundberg, Camara, Uğur Çiftçi, Bieganski, Charisis, Pritchard, Turgunboev, Manaj