Beşiktaş - Sivasspor maçının ilk 11'leri

Haber Merkezi
Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında Sivasspor'u konuk edecek.
Dolmabahçe'deki mücadele saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşmayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.
Ligde 3. haftayı bay geçen siyah-beyazlı ekip, geride kalan 2 maçtan da galibiyetle ayrıldı.
Açılış karşılaşmasında Samsunspor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden Beşiktaş, taraftarı karşısında çıktığı ilk maçta da Antalyaspor'u 4-2 yenmeyi başardı.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Al-Musrati, Gedson, Rashica, Muçi, Rafa Silva, Immboile
Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat, Radakovic, Sundberg, Camara, Uğur Çiftçi, Bieganski, Charisis, Pritchard, Turgunboev, Manaj
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