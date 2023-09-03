Beşiktaş - Sivasspor maçının ilk 11'leri

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Süper Lig'in. 4. haftasında Beşiktaş, Sivasspor'u ağırlayacak.
Beşiktaş Park'ta 19.15'te başlayacak karşılaşmayı Zorbay Küçük yönetecek. Mücadele beIN Sports'ta canlı yayınlanacak.
Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Daniel Amartey ve Arthur Masuaku'nun oynanacak mücadelede forma giymeyecek.
İki oyuncu sakatlıkları nedeniyle Dinamo Kiev'le oynanan rövanş karşılaşmasında da görev alamamıştı.
Servet Çetin yönetimindeki Sivasspor'da bu karşılaşma öncesinde sakat veya cezalı futbolcu bulunmuyor.
İlk 11'ler
Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Necip, Colley, Onur, Amir, Chamberlain, Gedson, Muleka, Rashica, Aboubakar
Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat, Appindangoye, Caner, Uğur, Yunus Emre, Charisis, Saiz, N'jie, Gerson, Manaj