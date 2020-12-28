Euro
9.213
-0.31%
Dolar
7.5375
-0.64%
Altın
456.21
-0.52%
Borsa
1.426
0%
Bitcoin
204.249
-3.54%
EXEN Coin
10.71
0.28%
12ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 12 C

    Beşiktaş-Sivasspor maçının muhtemel 11'leri

    Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Sivasspor'u konuk edecek.
    • Haber Merkezi
    • 28.12.2020 - 08:53
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Beşiktaş-Sivasspor maçının muhtemel 11'leri

    Beşiktaş, Alanyaspor'un yenildiği, Fenerbahçe'nin ise bay geçtiği haftada Sivasspor'u yenerek 2. sıraya yükselmek istiyor.

    Vodafone Park'taki karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.

    MUHTEMEL 11'LER

    Beşiktaş

    Ersin
    Rosier
    Welinton
    Vida
    Rıdvan
    Dorukhan
    Atiba
    Mensah
    Ghezzal
    N'Koudou
    Larin (Güven Yalçın)

    Sivasspor

    Samassa
    Goiano
    Appindangoye
    Caner
    Uğur
    Caludemir
    Erdoğan
    Fajr
    Hakan
    Max Gradel
    Yatabare (Kayode)

    Beşiktaş-Sivasspor maçının muhtemel 11 leri #1

     

     

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir