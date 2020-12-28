- Haberler
- Futbol Haberleri
- Beşiktaş-Sivasspor maçının muhtemel 11'leri
Beşiktaş-Sivasspor maçının muhtemel 11'leri
Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Sivasspor'u konuk edecek.
- Haber Merkezi
- 28.12.2020 - 08:53
Beşiktaş, Alanyaspor'un yenildiği, Fenerbahçe'nin ise bay geçtiği haftada Sivasspor'u yenerek 2. sıraya yükselmek istiyor.
Vodafone Park'taki karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş
Ersin
Rosier
Welinton
Vida
Rıdvan
Dorukhan
Atiba
Mensah
Ghezzal
N'Koudou
Larin (Güven Yalçın)
Sivasspor
Samassa
Goiano
Appindangoye
Caner
Uğur
Caludemir
Erdoğan
Fajr
Hakan
Max Gradel
Yatabare (Kayode)