Beşiktaş - Sivasspor maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'in. 4. haftasında 3 Eylül Pazar günü Beşiktaş, Sivasspor'u ağırlayacak.
Beşiktaş Park'ta 19.15'te başlayacak karşılaşmayı Zorbay Küçük yönetecek. Mücadele beIN Sports'ta canlı yayınlanacak.
Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Daniel Amartey ve Arthur Masuaku'nun oynanacak mücadelede de forma giymesi beklenmiyor. İki oyuncu sakatlıkları nedeniyle Dinamo Kiev'le oynanan rövanş karşılaşmasında görev alamamıştı.
Servet Çetin yöçnetimindeki Sivasspor'da bu karşılaşma öncesinde sakat veya cezalı futbolcu bulunmuyor.
Muhtemel 11'ler
Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Necip Uysal, Colley, Onur Bulut, Hadziahmetovic, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Rashica, Muleka, Aboubakar
Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Charisis, Yunus Emre Konak, Emrah Başsan, Saiz, Rodrigues, N'Jie