Beşiktaş - Sivasspor maçının muhtemel 11'leri

Haber Merkezi
Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında Sivasspor'u konuk edecek.
Dolmabahçe'deki mücadele saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşmayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.
Ligde 3. haftayı bay geçen siyah-beyazlı ekip, geride kalan 2 maçtan da galibiyetle ayrıldı.
Açılış karşılaşmasında Samsunspor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden Beşiktaş, taraftarı karşısında çıktığı ilk maçta da Antalyaspor'u 4-2 yenmeyi başardı.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Emirhan, Masuaku, Al-Musrati, Gedson, Rafa Silva, Rashica, Semih Kılıçsoy, Immboile
Sivasspor: Nikolic, Murat, Radakovic, Sonko, Camara, Bieganski, Charisis, Emrah, Pritchard, Turgunboev, Manaj
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