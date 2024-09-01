Beşiktaş - Sivasspor maçının VAR'ı Mustafa İlker Coşkun oldu
İHA

Süper Lig’in 4. haftasında Beşiktaş, Sivasspor'la karşı karşıya gelecek.

Dolmabahçe'de saat 21.45’te başlayacak mücadelede Direnç Tonusluoğlu düdük çalacak.

Tonusluoğlu’nun yardımcılıklarını Bahtiyar Birinci ve Emir Eray Eyisoy yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Erdem Mertoğlu olacak.

VAR'DA MUSTAFA İLKER COŞKUN OLACAK

Müsabakada VAR koltuğunda Mustafa İlker Coşkun oturacak. AVAR’da da Hakan Yemişken görev yapacak.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)