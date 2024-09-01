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Beşiktaş - Sivasspor maçının VAR'ı Mustafa İlker Coşkun oldu

Beşiktaş - Sivasspor maçının VAR'ı Mustafa İlker Coşkun oldu Süper Lig’in 4. haftasında oynanacak Beşiktaş - Sivasspor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Mustafa İlker Coşkun oldu.