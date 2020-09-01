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    Beşiktaş, Sivasspor'a maçı son dakikada verdi

    Beşiktaş, Sivasspor'a maçı son dakikada verdi

    Hazırlık turnuvası "The Land Of Legends Cup" kapsamında Beşiktaş, Sivasspor ile karşılaştı. Dolmabahçe'de oynanan mücadeleyi Sivasspor 1-0'lık skorla kazandı.
    • Haber Merkezi
    • 01.09.2020 - 23:46
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    Sezon öncesi düzenlenen "The Land Of Legends Cup" kapsamında Beşiktaş ile Sivasspor karşı karşıya geldi.

    90 dakika boyunca golsüz ilerleyen maçta, Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz, 32. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve siyah-beyazlılar mücadeleyi uzun süre 10 kişi oynadı.

    Sivasspor'a galibiyeti getiren gol, 90+1. dakikada Yatabare'den geldi.

    Beşiktaş maça Utku, Necip, Roco, Welinton, N'Sakala, Dorukhan, Oğuzhan, Mensah, Lens, N'Koudou ve Larin 11'iyle çıkarken, Sivasspor ise Samassa, Goiano, Barış, Camara, Uğur, Claudemir, Hakan, Felix, Ninga, Erdoğan ve Yatabare ile başladı.

    Beşiktaş, Sivasspor a maçı son dakikada verdi #1

    N'KOUDOU SAKATLANDI

    Beşiktaş'ın kendisinden çok şeyler beklediği Kevin N'Koudou, ilk 11'de başladığı mücadelenin 39. dakikasında yaşadığı sakatlık nedeniyle kenara geldi. Fransız oyuncunun yerine Ajdin Hasic oyuna dahil oldu.

    Beşiktaş, Sivasspor a maçı son dakikada verdi #2

    RAKİP FENERBAHÇE

    Finale yükselen Sivasspor, 5 Eylül'de Fenerbahçe ile turnuvanın şampiyonu olmak için mücadele verecek.  Beşiktaş ise 4 Eylül'de üçüncülük maçında Antalyaspor ile karşılaşacak.

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