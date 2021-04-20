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    Beşiktaş Sivasspor'la deplasmanda berabere kaldı

    Beşiktaş Sivasspor'la deplasmanda berabere kaldı

    Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş deplasmanda Sivasspor'la 0-0 berabere kaldı.
    • Haber Merkezi
    • 20.04.2021 - 20:57
    • Güncelleme : 20.04.2021 - 21:10
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    Süper Lig'in 36. haftasında Sivasspor evinde lider Beşiktaş'ı ağırladı.

    Şampiyonluk mücadelesinde öenmli bir maça çıkan Beşiktaş, maçta istediğini alamadı.

    Maçın büyük bir bölümü temposuz devam ederken, Beşiktaş'ta ilk yarının sonlarına doğru sakatlıktan dönen Aboubakar, sakatlığı sebebiyle yerini N'Koudou'ya bıraktı.

    MAÇTA GOL SESİ ÇIKMADI

    Pozisyon açısından kısır geçen maçta gol sesi çıkmadı ve 0-0 berabere bitti.

    Bu skorla Beşiktaş puanını 72'ye yükseltirken, Sivvasspor da 51 puana yükseldi.

    Beşiktaş Sivasspor la deplasmanda berabere kaldı #1

    SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU

    Beşiktaş Sivasspor la deplasmanda berabere kaldı #2

    Beşiktaş Sivasspor la deplasmanda berabere kaldı #3

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