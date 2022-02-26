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    Beşiktaş, Sivassspor'u 3 golle mağlup etti

    Beşiktaş, Sivassspor'u 3 golle mağlup etti

    Süper Lig'in 27 haftasında Beşiktaş, deplasmanda Sivasspor'u 3-2 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.
    • Haber Merkezi
    • 26.02.2022 - 20:58
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    Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Sivasspor'un konuğu oldu.

    Maça hızlı başlayan siyah-beyazlılar, 12. dakikada Batshuayi ile skoru 1-0'a getirdi.

    Golün ardından geri çekilen Beşiktaş, 26. dakikada kalesinde golü gördü. Sivasspor'da golü kaydeden isim Yatabare oldu.

    İlk yarının bitimine dakikalar kala sahneye çıkan Rachid Ghezzal, 43. dakikada topu ağlara gönderdi ve takımını yeniden öne geçirdi.

    İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve siyah-beyazlılar devre arasına 2-1 önde girdi.

    Beşiktaş, Sivassspor u 3 golle mağlup etti #1

    BEŞİKTAŞ 3 PUANI 3 GOLLE ALDI

    İkinci yarı ilk yarıya nazaran daha düşük tempoda başladı. 73 dakikada penaltı kazanan Beşiktaş'ta Batshuayi topun başına geldi ve durumu 3-1'e getiren golü kaydetti.

    Mücadelenin 86. dakikasında da Sivasspor bir penaltı kazandı ve Fajr topu ağlara gönderdi.

    Maçta başka gol sesi çıkmadı ve siyah-beyazlılar, müdaceleyi 3-2 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

    Beşiktaş, Sivassspor u 3 golle mağlup etti #2

    SON 8 MAÇTIR KAYBETMİYOR

    Siyah-beyazlılar böylelikle ligde oynadıkları son 2 maçı kazanırken, 8 mücadelede de mağlubiyet yüzü görmedi.

    Beşiktaş, Sivassspor u 3 golle mağlup etti #3

    Beşiktaş, Sivassspor u 3 golle mağlup etti #4

    Beşiktaş, Sivassspor u 3 golle mağlup etti #5


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