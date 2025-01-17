Beşiktaş, Solskjaer ile anlaştı

Haber Merkezi

Beşiktaş, yeni teknik direktörünü belirlemek için çalışmalarını hızlandırdı.

Siyah-beyazlı kulüp, Ole Gunnar Solskjaer'e resmi bir teklif sundu ve 51 yaşındaki teknik adamla prensip olarak anlaşma sağlandı.

1.5 YILLIK ANLAŞMA

Solskjaer, Beşiktaş ile anlaşmayı resmiyete dökmek için cuma günü menajeri ile birlikte İstanbul'a gelecek. Beşiktaş'ta yönetim ile görüşecek 51 yaşındaki teknik adam, bu görüşmede de pürüz çıkmaması ve anlaşma sağlanması halinde Beşiktaş'a 1.5 yıllık imza atacak.

Ole Gunnar Solskjaer'in Beşiktaş-Samsunspor maçını tribünden takip etmesi ve siyah-beyazlıların Athletic Bilbao ile oynayacağı maçta takımın başında yer alması bekleniyor.

DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELDİ

Beşiktaş, geçen sezon da teknik direktör aradığı dönemde Norveçli teknik direktör ile temas kurmuştu.

Solskjaer, kariyerinde; Molde, Cardiff ve Manchester United'da görev yaptı.

Son olarak Manchester United'da görev alan Solskjaer, Kasım 2021'de İngiliz ekibinden ayrıldığından bu yana takım çalıştırmıyor.