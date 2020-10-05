Beşiktaş son 15 yılın en kötü ikinci başlangıcını yaptı

Beşiktaş son 15 yılın en kötü ikinci başlangıcını yaptı

Süper Lig'de çıktığı ilk 4 maçın sadece biri kazanabilen Beşiktaş, geçen sezonki kötü istatistiği tekrarladı.

Sergen Yalçın yönetiminde çıktığı ilk 3 haftada 1 galibiyet 1 beraberlik 1 de yenilgi alan Beşiktaş, dün Gençlerbirliği'ne de mağlup oldu.

EN KÖTÜ 2. BAŞLANGIÇ

Süper Lig'in dört haftasında 4 puan toplayan siyah-beyazlılar, geçen sezonki performansını tekrarlayarak son 15 yılda en kötü ikinci başlangıcına imza attı.

Ligin dördüncü haftasında Gençlerbirliği'ne 1-0 yenilerek üst üste oynadığı 3 maçta da galibiyet alamayan Beşiktaş, 4. haftayı birer galibiyet ve beraberlikle 4 puan alarak noktaladı.

Geçen sezon Abdullah Avcı yönetiminde de aynı sürede aynı puanı alan siyah-beyazlı ekip böylelikle son 15 yılın en kötü ikinci başlangıcını gerçekleştirdi.