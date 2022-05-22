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    Beşiktaş son 25 yılın en kötü sezonunu geçirdi

    Beşiktaş son 25 yılın en kötü sezonunu geçirdi

    Geçen yılı Sergen Yalçın yönetiminde kısıtlı kadrosuyla çifte şampiyonluk yaşayarak kapatan Beşiktaş, 2021-2022 sezonunu kelimenin tam anlamıyla 'facia bir sezon' olarak yaşadı ve bitirdi.
    • 22.05.2022 - 14:47
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    Süper Lig'in son haftasında Beşiktaş, evinde ağırladığı Konyaspor ile 1-1 berabere kalarak sezonu tamamladı.

    Bu sonuçla siyah-beyazlılar, ligi 59 puanla tamamladı. Geçen sezonun şampiyonu, bu sezon adeta bir facia yaşadı.

    Şampiyon kadroya Batshuayi, Teixeira, Kenan, Pjanic, Umut, Salih Uçan gibi yıldız oyuncuları transfer eden siyah beyazlılar, geniş kadrodan bir türlü faydalanamadığı gibi, Teixeira ve Pjanic'in sakatlıklarıyla, Batshuayi'nin de fazlaca kaçırdığı gol pozisyonlarıyla uğraştı.

    Beşiktaş son 25 yılın en kötü sezonunu geçirdi #1

    Yeni transferler katkı sağlayamadı

    Üstelik Teixeira ve Pjanic oynadığı anlarda da katkı vermekten epey uzak kaldı. Önce yedeğe sonra kadroya alınmamaya kadar düşen Salih Uçan, devre arasında Başakşehir'e kiralık gönderilirken, sadece Beşiktaş'ın şampiyon olduğu 2015-2016 ve biraz da 2016-2017 sezonunda kalitesini gösteren Oğuzhan Özyakup ise en zor durumlarda dahi tercih edilen futbolcular arasına bile giremedi.

    Geçen sezonu 19 gol 6 asistle tamamlayan Larin için, bütün bir sezon yazılıp çizilenler ise bir türlü bitmeyen ve sonuca ulaşmayan sözleşme uzatma görüşmeleri oldu.

    Beşiktaş son 25 yılın en kötü sezonunu geçirdi #2

    Kenan Karaman yokları oynadı

    Yeni transferlerden kiralık oynayan Can Bozdoğan'ın hafifi bir kıpırdanma gösterdiği sezonun yıldızları ise Ghezzal, Josef De Souza ve Ersin olurken, genç oyunculardan Emirhan ile Serdar gelecek adına taraftara ümit verdi.

    Kenan Karaman ise hücumda hiçbir varlık gösteremediği ve yuhalanma aşamasına geldiği sezonu Valerien Isamael'in sağ bekte görev vermesiyle kurtardı. Fenerbahçe maçında zorunluluktan sağ bek oynayan Kenan, Konyaspor maçında gol bile atarak taraftarlarla arasını düzeltti.

    Beşiktaş son 25 yılın en kötü sezonunu geçirdi #3

    Ligde 25 yılın en kötü sezonu

    Böylesi bir ortamda çok çok kötü bir sezon geçiren Beşiktaş Sergen Yalçın'ın istifasıyla önce Önder Karaveli'yi, onun da başarısız olmasıyla Fransız Valerien Ismael'i takımın başına getirdi ve çok uzun zaman sonra bir sezonda 3 teknik adamla çalıştı. Ligde hiç de iyi bir performans sergileyemeyen siyah beyazlılar 25 yıl sonra ilk 5'in dışında kaldı.

    Attığı 56 gol ile maç başına 2 golü bile yakalayamayan Beşiktaş, 48 gol yiyerek maç başına 1'den fazla gol yeme istatistiğiyle ve sadece +8'le tarihin en kötü averajlarından birine de sahip oldu.

    Beşiktaş son 25 yılın en kötü sezonunu geçirdi #4

    Avrupa'da tarihin en kötü sezonunu yaşadılar

    Avrupa'da adeta dağılan Beşiktaş, gruptan çıkma hedefiyle başladığı Şampiyonlar Ligi'nde 8 maçta 8 yenilgi ile sıfır puan çekti ve Beşiktaş tarihinin en kötü Avrupa macerasını yaşadı.

    Beşiktaş, ayrıca 3 gol atıp 19 gol yediği devler arenasında -16 averajla 32 takım içinde 32. olarak hayal kırıklığının da zirvesini gördü.

    Beşiktaş cezalar haricinde 21 yıl sonra da sıralama dışında kalarak Avrupa kupalarına gitme hakkı elde edemedi.

    Beşiktaş son 25 yılın en kötü sezonunu geçirdi #5


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