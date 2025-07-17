Beşiktaş, son hazırlık maçında Petrzalka 1898'e yenildi

Avusturya’da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, kampın dördüncü ve son hazırlık maçında Slovakya 2. Lig takımlarından Petrzalka 1898 ile karşılaştı. Wiener Neustadt’taki Ergo Arena’da oynanan mücadelede siyah-beyazlılar, rakibine 2-1 mağlup oldu.

Karşılaşmanın hakemliğini Avusturyalı Julian Weinberger üstlenirken, Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, ağırlıklı olarak yedek oyuncularına şans verdi. İlk 11'de Ersin Destanoğlu, Tayyip Talha Sanuç, Necip Uysal, Emrecan Uzunhan, Emirhan Topçu, Amir Hadziahmetovic, Elan Ricardo, Tayfur Bingöl, Keny Arroyo, Emrecan Terzi ve Salih Uçan görev aldı.

Petrzalka 1898, 10. dakikada David Bordac ve 12. dakikada Patrik Danek’in golleriyle 2-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi. Beşiktaş’ta ikinci yarıda yapılan oyuncu değişiklikleri sonrası sahneye çıkan Ernest Muçi, 54. dakikada farkı bire indirse de başka gol gelmedi ve maç 2-1 sona erdi.

SANTRFORSUZ SİSTEM, YEDEK AĞIRLIKLI KADRO

Solskjaer, son maçta da santrforsuz sistemi tercih etti ve ileri uçta orta saha oyuncusu Salih Uçan’ı görevlendirdi. Bu taktik daha önce Galatasaray derbisinde ve Admira Wacker maçında da denenmişti. Deneyimli teknik adam, Wolfsberger karşılaşmasında forma giyen as oyunculara bu maçta dinlenme fırsatı verdi.

ELAN RİCARDO İLK KEZ SAHADA

Geçtiğimiz sezon devre arasında kadroya katılan Kolombiyalı futbolcu Elan Ricardo, ilk kez Beşiktaş formasıyla sahaya çıktı. Maça 11’de başlayan Ricardo, orta sahada 45 dakika süre aldı.

BAŞKAN ADALI KAMPTAN AYRILDI

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, kampın tamamlanmasının ardından öğle saatlerinde Türkiye’ye döndü. Siyah-beyazlı kafile ise yarın yurda dönecek.

1 GALİBİYET, 1 BERABERLİK VE 2 MAĞLUBİYET

Beşiktaş, Avusturya kampını dört hazırlık maçıyla noktaladı. İlk maçta St. Pölten’i 2-0 mağlup eden ekip, ikinci karşılaşmada Admira Wacker ile 1-1 berabere kaldı. Üçüncü maçta Wolfsberger’e 3-2 kaybeden Beşiktaş, kampın son sınavında Petrzalka 1898’e 2-1 yenildi. Böylece siyah-beyazlılar kampı 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle tamamladı.