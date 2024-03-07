Beşiktaş, sportif direktörlük için Devin Özek ile görüşme gerçekleştirdi

İHA
Beşiktaş, Almanya'da şampiyonluk yarışı veren Bayer Leverkusen'de, Futbol A Takım Direktör Yardımcısı olan Devin Özek ile bir süre önce sportif direktörlük pozisyonu için görüşme gerçekleştirdi.
Bayer Leverkusen Spor Genel Müdürü Simon Rolfes'ın yardımcılığını da üstlenen 28 yaşındaki Özek, şimdilik bu teklife teşekkür etmiş durumda.
Bundesliga şampiyonluğuna odaklandı
Devin Özek'in bu kararı almasında ise Leverkusen ile Bundesliga'da şampiyonluğa ulaştıktan sonra Şampiyonlar Ligi deneyimi yaşama isteğinin etkili olduğu öğrenildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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