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Beşiktaş, sportif direktörlük için Devin Özek ile görüşme gerçekleştirdi

Beşiktaş, sportif direktörlük için Devin Özek ile görüşme gerçekleştirdi Beşiktaş, Bayer Leverkusen'in Futbol A Takım Direktör Yardımcısı Devin Özek ile sportif direktörlük pozisyonu için bir süre önce görüşme gerçekleştirdi. Ancak Özek, Leverkusen'de lig şampiyonluğu ve ardından da Şampiyonlar Ligi deneyimi yaşamak için siyah-beyazlılara teşekkür etti.